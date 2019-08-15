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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7474747574767477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:31

M-Audio
на количество рассрочек нет ограничений.
а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет.
просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:11

Раньше, рассрочки нужно было до 20 числа (РД) оформить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:23

Re: Альфа-Банк

УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:46

  mephala написав:M-Audio
на количество рассрочек нет ограничений.
а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет.
просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.

Нашел у себя ссылку на дебри Алки. Это одна их первых заманух по Рассрочке, еще под Приват косили :)
Думаю были изменения, но Рассрочка просто пропала с настоящего сайта Алки :evil:
Розстрочка активується після того, як надійшла інформація від торговця і сума покупки списана з карткового рахунку. Відповідно розстрочка активується в тому розрахунковому періоді, в якому була списана покупка з рахунку.

https://alfabank.ua/private-persons/installment
Ройтесь в ЧаВо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:31

Re: Альфа-Банк

  vollena71 написав:с карточного комиссии не будет (снимать через оформление у менеджера, не поддаваться на предложение снять в кассе с карты)

А в чем подвох при снятии в кассе с карты. В пакетных картах, вроде ж 2 раза в месяц с карты в кассе можно снять без комиссии.
Или тут смысл только в экономии количества снятий в кассе?
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:00

Re: Альфа-Банк

Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:03

  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

Как хорошо, что перестал приходить этот спам.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:19

Re: Альфа-Банк

Олег1964 написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

Как хорошо, что перестал приходить этот спам.
Кому как...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:31

  adamsmittttt написав:
Олег1964 написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

Как хорошо, что перестал приходить этот спам.
Кому как...

Именно поэтому они должны были просто добавить галочку в настройках. Кому надо включил , а кому не надо выключил.

Вот если бы приходили письма о неудачных попытках входа - то вот это было бы не лишним в любом случае
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:08

  Олег1964 написав:Как хорошо, что перестал приходить этот спам.


хорошо сказано

сегодня пришлось дел нажимать по этому поводу всего два раза
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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