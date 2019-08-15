M-Audio на количество рассрочек нет ограничений. а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет. просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась. Заранее спасибо
mephala написав:M-Audio на количество рассрочек нет ограничений. а вот весь остальной схематоз не уверен что так будет. просто не помню откуда считает рассрочку - от даты проведения покупки или от даты активации рассрочки.
Нашел у себя ссылку на дебри Алки. Это одна их первых заманух по Рассрочке, еще под Приват косили Думаю были изменения, но Рассрочка просто пропала с настоящего сайта Алки
Розстрочка активується після того, як надійшла інформація від торговця і сума покупки списана з карткового рахунку. Відповідно розстрочка активується в тому розрахунковому періоді, в якому була списана покупка з рахунку.
adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась. Заранее спасибо
adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась. Заранее спасибо
adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась. Заранее спасибо
Как хорошо, что перестал приходить этот спам.
Кому как...
Именно поэтому они должны были просто добавить галочку в настройках. Кому надо включил , а кому не надо выключил.
Вот если бы приходили письма о неудачных попытках входа - то вот это было бы не лишним в любом случае