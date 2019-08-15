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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7475747674777478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:35

  vpchelko написав:Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?

не влияет (имхо)
читайте
страховка это договор с Алла-страх (т.е. с другой конторой)
подписывая договор с Алла Вы уполномачиваете её переводить деньги со своего счёта в Алла-страх.
Контролировать сколько Вы должны платить в Алла страх у Вас небудет какой либо возможности - кроме как правильно заданого вопроса на ГЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:42

  Skiw написав:вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.

кто-то сталкивался?


куки в телефоне чистили?
вы сразу в поддержки уточняли учли или не учли?
или хотябы после первой покупки на 50 грн.?
скрины с чата делали?

разбор полёта
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 21.04.11
Подякував: 456 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7475747674777478
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