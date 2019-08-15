RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7475747674777478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:35

  vpchelko написав:Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?

не влияет (имхо)
читайте
страховка это договор с Алла-страх (т.е. с другой конторой)
подписывая договор с Алла Вы уполномачиваете её переводить деньги со своего счёта в Алла-страх.
Контролировать сколько Вы должны платить в Алла страх у Вас небудет какой либо возможности - кроме как правильно заданого вопроса на ГЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 21.04.11
Подякував: 456 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 23:42

  Skiw написав:вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.

кто-то сталкивался?


куки в телефоне чистили?
вы сразу в поддержки уточняли учли или не учли?
или хотябы после первой покупки на 50 грн.?
скрины с чата делали?

разбор полёта
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 21.04.11
Подякував: 456 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:25

uaprofi
Прям такие страсти.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:37

vpchelko
Альфа банк в отличии от той же Таси довольно лоялен в вопросах выделения кредлимита, поэтому особой необходимости иметь ещё и страховку тут нет. Обычно тут все страховки принято или не заключать изначально или сразу после заключения страхового договора отключать. Но в принципе для любого скоринга наличие страховки это хоть не большой но плюс. Хотя именно по Алле кореляция наличия страхового договора на увеличение КЛ никем особо не изучалась
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:40

  mephala написав:ОфПреду
Че за фигня - ввожу в МАБе логин и пароль и требует после входа подтвердить телефон куда будут отсылаться смс подтверждения!
Причем пускает в МАБ без OTP пароля и все недоступно внутри него :evil:

ЗЫ
полтора часа в чате. более десятка сменившихся операторов. половина из них просто отвалились в ходе выяснения вопроса. так никто и не ответил почему это случилось. это не поддержка а просто полный кабздец.

mephala, доброе утро. Разбираюсь. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:45

  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:07

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
Отправил в личных сообщениях
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 27.03.15
Подякував: 783 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:09

  adamsmittttt написав:
Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
Отправил в личных сообщениях

Получила, взяла в работу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6886
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:25

Re: Альфа-Банк

Погашення кредиту TAS2U по П2П в Алки також рахується "шахрайською" операцією як Моно і Восток?
Кочевник
 
Повідомлень: 888
З нами з: 16.02.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7475747674777478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1316, 1317, 1318
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13175 1855706
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 07:48
Ferlakur
Банк Альянс 1 ... 59, 60, 61
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
606 80582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 00:17
Igneus
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3483, 3484, 3485
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34842 4304259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 20:53
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74779)
16.08.2019 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.