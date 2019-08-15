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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 23:35
vpchelko написав:
Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?
не влияет (имхо)читайте
страховка это договор с Алла-страх (т.е. с другой конторой)
подписывая договор с Алла Вы уполномачиваете её переводить деньги со своего счёта в Алла-страх.
Контролировать сколько Вы должны платить в Алла страх у Вас небудет какой либо возможности - кроме как правильно заданого вопроса на ГЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 15 сер, 2019 23:42
Skiw написав:
вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.
кто-то сталкивался?
куки в телефоне чистили?
вы сразу в поддержки уточняли учли или не учли?
или хотябы после первой покупки на 50 грн.?
скрины с чата делали?разбор полёта
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:25
uaprofi
Прям такие страсти.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:37
vpchelko
Альфа банк в отличии от той же Таси довольно лоялен в вопросах выделения кредлимита, поэтому особой необходимости иметь ещё и страховку тут нет. Обычно тут все страховки принято или не заключать изначально или сразу после заключения страхового договора отключать. Но в принципе для любого скоринга наличие страховки это хоть не большой но плюс. Хотя именно по Алле кореляция наличия страхового договора на увеличение КЛ никем особо не изучалась
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:40
mephala написав:
ОфПреду
Че за фигня - ввожу в МАБе логин и пароль и требует после входа подтвердить телефон куда будут отсылаться смс подтверждения!
Причем пускает в МАБ без OTP пароля и все недоступно внутри него
ЗЫ
полтора часа в чате. более десятка сменившихся операторов. половина из них просто отвалились в ходе выяснения вопроса. так никто и не ответил почему это случилось. это не поддержка а просто полный кабздец.
mephala, доброе утро. Разбираюсь. Отпишусь.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:45
adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:07
Alfa_Bank написав: adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
Отправил в личных сообщениях
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:09
adamsmittttt написав: Alfa_Bank написав: adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
Отправил в личных сообщениях
Получила, взяла в работу.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:25
Погашення кредиту TAS2U по П2П в Алки також рахується "шахрайською" операцією як Моно і Восток?
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