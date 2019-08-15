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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:08
Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.
Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.
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MASolomko
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:11
Кочевник написав:
Погашення кредиту TAS2U по П2П в Алки також рахується "шахрайською" операцією як Моно і Восток?
и не сомневайтесь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:29
MASolomko написав:
Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.
Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.
MASolomko, добрый день. Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту, конверт с картой. Не забудьте взять паспорт и ИНН.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:46
Alfa_Bank написав:
Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения
Эта та анкета, данные которой заполнял менеджер в отделении с моих слов?
Если да, то я данные могу подкорректировать (изменить, дополнить)?
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MASolomko
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:58
Народ скажіть як переведуть 2000євро на валютну чи фінмоніторинг не причепиться. Краще по 1000є? До 50000гривень. Правильно думаю?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:00
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения
Эта та анкета, данные которой заполнял менеджер в отделении с моих слов?
Если да, то я данные могу подкорректировать (изменить, дополнить)?
Не все данные можно изменять, специалист на месте проконсультирует.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:05
А что дадут на подпись в 2-ух экземплярах (один мне, а другое банку)?
Если что-то дадут в одном экземпляре, то без вопросов распечатают ещё один экземпляр дополнительно для меня? На память)
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MASolomko
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