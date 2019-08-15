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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7476747774787479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:08

Re: Альфа-Банк

Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.

Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:11

  Кочевник написав:Погашення кредиту TAS2U по П2П в Алки також рахується "шахрайською" операцією як Моно і Восток?

и не сомневайтесь
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:29

  MASolomko написав:Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.

Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.

MASolomko, добрый день. Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту, конверт с картой. Не забудьте взять паспорт и ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения
Эта та анкета, данные которой заполнял менеджер в отделении с моих слов?
Если да, то я данные могу подкорректировать (изменить, дополнить)?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:58

Народ скажіть як переведуть 2000євро на валютну чи фінмоніторинг не причепиться. Краще по 1000є? До 50000гривень. Правильно думаю? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:00

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения
Эта та анкета, данные которой заполнял менеджер в отделении с моих слов?
Если да, то я данные могу подкорректировать (изменить, дополнить)?

Не все данные можно изменять, специалист на месте проконсультирует.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:05

Re: Альфа-Банк

А что дадут на подпись в 2-ух экземплярах (один мне, а другое банку)?
Если что-то дадут в одном экземпляре, то без вопросов распечатают ещё один экземпляр дополнительно для меня? На память)
MASolomko
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