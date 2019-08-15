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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7477747874797480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:28

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:При желании клиента, сотрудник может выдать: ...Анкету-акцепт.
Имеется в виду "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения" или "Оферта и Акцепт на открытие счета"?

Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:38

Re: Альфа-Банк

Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:43

  MASolomko написав:Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?

Обычно такие документы не предоставляются. Можете на месте уточнить у специалиста возможность получить копию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.

И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»"
после трёхдневных стонов ЮАПРОФИ я думал, что IQ завсегдатаев ветки достиг дна, но, оказалось, что снизу постучали
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:28

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.

И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?

Сейчас узнаю, напишу вам.
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