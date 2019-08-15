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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:28
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
При желании клиента, сотрудник может выдать: ...Анкету-акцепт.
Имеется в виду "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения" или "Оферта и Акцепт на открытие счета"?
Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:38
Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:43
MASolomko написав:
Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?
Обычно такие документы не предоставляются. Можете на месте уточнить у специалиста возможность получить копию.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:49
Alfa_Bank написав:
Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05
MASolomko написав:
При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»"
после трёхдневных стонов ЮАПРОФИ я думал, что IQ завсегдатаев ветки достиг дна, но, оказалось, что снизу постучали
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:28
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
Сейчас узнаю, напишу вам.
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