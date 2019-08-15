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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:28
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
При желании клиента, сотрудник может выдать: ...Анкету-акцепт.
Имеется в виду "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения" или "Оферта и Акцепт на открытие счета"?
Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:38
Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:43
MASolomko написав:
Получается из написанного выше, что "Оферта и Акцепт на открытие счета" у клиента не останется и при желании клиента вторую копию данного документа не предоставят?
Обычно такие документы не предоставляются. Можете на месте уточнить у специалиста возможность получить копию.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:49
Alfa_Bank написав:
Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:05
MASolomko написав:
При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»"
после трёхдневных стонов ЮАПРОФИ я думал, что IQ завсегдатаев ветки достиг дна, но, оказалось, что снизу постучали
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:28
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Обычно такие документы не предоставляются.
Это не логично. Вы даёте клиенту подписать сей документ, значит он в праве получить её копию. ИМХО.
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
Сейчас узнаю, напишу вам.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:43
M-Audio написав:
Господа опытные рассрочковеды, подскажите как сейчас правильнее поступить.
Есть много трат, по которым пришло предложение на рассрочку, общая сумма довольно внушительная. Так же есть желание отсрочить внесение денег на как можно позже, но не платить комиссии по самим рассрочкам. Абонплатой за не выведенную в ноль "Максимку" можно пренебречь.
Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа. Расскажите, есть ли ошибки в такой последовательности действий:
1. Пережидаю 20-е августа в грейсе
2. Оформляю 21-го или чуть позже траты в рассрочку
3. Первый платёж начисляется 20-го сентября
4. 21-го сентября или позже выполняю досрочное погашение рассрочек
5. До 20-го октября погашаю всю сумму. Или, если так можно, опять пережидаю в грейсе погашенные рассрочки, и выплачиваю всё до 14-го ноября? Можно так?
Имеет ли значение при этой схеме длительность рассрочки? Стоит менять, или просто соглашаться с тем, что предложено?
И, в довесок, есть ли ограничение на количество рассрочек?
Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
2. Оформляете все покупки в рассрочку до рд - не важно на какой срок.
3. После рд все рассрочки расторгайте - они проведутся в следующий рп как покупки.
4. Во второй рд с вас спишут 60 грн абонки, так что в предшествующем рп можете покупать на любые суммы и не гасить в рд, так как все равно платить абонку.
5. К третьей рд - к 20 октября, все погашаете в ноль
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:46
apollo написав: MASolomko написав:
При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»"
после трёхдневных стонов ЮАПРОФИ я думал, что IQ завсегдатаев ветки достиг дна, но, оказалось, что снизу постучали
у человека абсолютно нормальное желание.
я тоже так делаю когда не понимаю для чего берутся те или иные документы и есть подозрение что доступ к ним может быть кого угодно
очень сожалею, что не сделал подобных отметок уАллы
И могу заверить Вас что реакция - менеджеров в банке на это как правило очень нездоровая
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:52
Alfa_Bank
после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:59
uaprofi написав:Alfa_Bank
после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?
Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.
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