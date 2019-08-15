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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7478747974807481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:15

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank

после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?

Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.


т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:34

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.

Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.

MASolomko, добрый день. Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту, конверт с картой. Не забудьте взять паспорт и ИНН.


MASolomko,
1 . Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения,
дополнение к Договору, (остаёться в банке на руке не выдаёться)
2. Оферта и Акцепт на открытие счета (на выданном Вам экземпляре будет только копия печати и подписи банка, дата отсутствует, номер договора отсутствует)
3. Договор страхования (У Вас останется листик только с Вашей подписью)
4. Паспорт споживчого кредиту (со стороны банка копия печати и подписи)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 2901
З нами з: 21.04.11
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