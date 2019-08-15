т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:15
т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:34
MASolomko,
1 . Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения,
дополнение к Договору, (остаёться в банке на руке не выдаёться)
2. Оферта и Акцепт на открытие счета (на выданном Вам экземпляре будет только копия печати и подписи банка, дата отсутствует, номер договора отсутствует)
3. Договор страхования (У Вас останется листик только с Вашей подписью)
4. Паспорт споживчого кредиту (со стороны банка копия печати и подписи)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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