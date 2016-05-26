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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7479748074817482>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:15

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank

после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?

Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.


т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:34

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.

Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.

MASolomko, добрый день. Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту, конверт с картой. Не забудьте взять паспорт и ИНН.


MASolomko,
1 . Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения,
дополнение к Договору, (остаёться в банке на руке не выдаёться)
2. Оферта и Акцепт на открытие счета (на выданном Вам экземпляре будет только копия печати и подписи банка, дата отсутствует, номер договора отсутствует)
3. Договор страхования (У Вас останется листик только с Вашей подписью)
4. Паспорт споживчого кредиту (со стороны банка копия печати и подписи)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:19

  MASolomko написав:И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?

В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:25

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank

после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?

Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.


т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?

По рассрочке, все верно. Сумма погашения должна пройти по счету, только после этого можно в отделении закрыть его, рекомендую использовать кнопку "пополнение счета онлайн".
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.


а давно не приходят? раньше постоянно приходили при входе в веб-маб ... щас проверил, действительно уже спам не шлете
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:29

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.


а давно не приходят? раньше постоянно приходили при входе в веб-маб ... щас проверил, действительно уже спам не шлете

IMPRINTER, добрый день. С 11.07.19 г. механизм отправки e-mail-уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена. Уведомления приходят только при входе в Мобайл.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:03

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Отправила.

Спасибо.
Вы очень помогли
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:05

  Alfa_Bank написав:IMPRINTER, добрый день. С 11.07.19 г. механизм отправки e-mail-уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена. Уведомления приходят только при входе в Мобайл.


наконец-то разум победил )
неужели скоро и СБ перестанет задавать дурацкие вопросы ? )
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:19

Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!


  Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21

  Stringer написав:1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.

это если всю задолженность загасить в РД то не выйдет потом оформить рассрочку.
а если в РД не гасить долг то можете тарифами или опытом аргументировать почему потом не даст оформить рассрочку?
mephala
 
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