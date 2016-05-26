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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:15
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:Alfa_Bank
после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?
Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.
т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:34
MASolomko,
Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
Пришло SMS-сообщение, что карта поступила в отделении.
Сколько времени займет получение карты в отделении? Какие документы предоставят на ознакомление и подписание?
Напомню карту заказывал по рефссылке с заполнением анкеты в отделении, никаких бумажек не давали на подпись.
MASolomko, добрый день. Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту, конверт с картой. Не забудьте взять паспорт и ИНН.
1 . Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения,
дополнение к Договору, (остаёться в банке на руке не выдаёться)
2. Оферта и Акцепт на открытие счета (на выданном Вам экземпляре будет только копия печати и подписи банка, дата отсутствует, номер договора отсутствует
)
3. Договор страхования (У Вас останется листик только с Вашей подписью
)
4. Паспорт споживчого кредиту (со стороны банка копия печати и подписи)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:19
MASolomko написав:
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:25
uaprofi написав: Alfa_Bank написав: uaprofi написав:Alfa_Bank
после расторжение растрочек - сколько времени должно пройти чтобы была возможность закрыть карточный счёт?
Погашаете весь долг по счету и можете закрывать.
т.е. сразу после расторжения рассрочки она "превращается" в покупку и увеличивается задолженность по карте на величину рассрочки?
после этого можно загасить с пакетной карты и через пять минут писать заявление на закрытие в отделение?
По рассрочке, все верно. Сумма погашения должна пройти по счету, только после этого можно в отделении закрыть его, рекомендую использовать кнопку "пополнение счета онлайн".
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:25
Alfa_Bank написав: adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
а давно не приходят? раньше постоянно приходили при входе в веб-маб ... щас проверил, действительно уже спам не шлете
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:29
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
adamsmittttt, доброе утро. Уведомления при входе в веб-версию не предусмотрены, должны приходить только при входе в Мобайл. Укажите, пожалуйста, модель и версию ОС мобильного устройства, версию приложения, проверю.
а давно не приходят? раньше постоянно приходили при входе в веб-маб ... щас проверил, действительно уже спам не шлете
IMPRINTER, добрый день. С 11.07.19 г. механизм отправки e-mail-уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена. Уведомления приходят только при входе в Мобайл.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:03
Alfa_Bank написав:
Отправила.
Спасибо.
Вы очень помогли
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:05
Alfa_Bank написав:
IMPRINTER, добрый день. С 11.07.19 г. механизм отправки e-mail-уведомлений при входе в интернет-банкинг был изменен: отправка уведомлений на e-mail при входе в My Alfa-Bank была отключена. Уведомления приходят только при входе в Мобайл.
наконец-то разум победил )
неужели скоро и СБ перестанет задавать дурацкие вопросы ? )
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:19
Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!
Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21
Stringer написав:
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
это если всю задолженность загасить в РД то не выйдет потом оформить рассрочку.
а если в РД не гасить долг то можете тарифами или опытом аргументировать почему потом не даст оформить рассрочку?
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