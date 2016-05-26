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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7479748074817482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21

  adamsmittttt написав:Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!


  Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.

Обращайтесь :wink:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6898
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Подякував: 61 раз.
Подякували: 585 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:27

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?

В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.

еще требуют написать ФИО и "согласно оригинала"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:08

Re: Альфа-Банк

Закрыть текущий счет можно только в отделении?
mephala
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 07.04.14
Подякував: 66 раз.
Подякували: 652 раз.
 
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  #<1 ... 7479748074817482
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