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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21
adamsmittttt написав:
Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!
Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.
Обращайтесь
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:27
Alfa_Bank написав: MASolomko написав:
И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
еще требуют написать ФИО и "согласно оригинала"
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mephala
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:08
Закрыть текущий счет можно только в отделении?
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mephala
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:18
Кто в курсе, если через сайт Multiplex заказывать билеты в киношку - повышеных орехов насыпят?
П.С. Орехи за 3×8 по Gpay выплачивают после 12.09?
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