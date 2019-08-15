MASolomko написав:И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?
В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.
Нет, это работает немного не так. 1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
что вы так реагируете, я тоже после стандартного "копия верна, ФИО, дата" стараюсь в скобках писать для какой организации оставлены копии. И в электронном виде рисую. Не помню , как с Альфой, но пока никто ничего не говорил, главное, чтобы это было на свободном месте.
и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах ну а что... не повредит