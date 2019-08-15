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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7479748074817482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21

  adamsmittttt написав:Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!


  Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.

Обращайтесь :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:27

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?

В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.

еще требуют написать ФИО и "согласно оригинала"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:08

Re: Альфа-Банк

Закрыть текущий счет можно только в отделении?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:18

Кто в курсе, если через сайт Multiplex заказывать билеты в киношку - повышеных орехов насыпят?
П.С. Орехи за 3×8 по Gpay выплачивают после 12.09?
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:17

Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:48

  Stringer написав:
  M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.

Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.

Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:27

Re: Альфа-Банк

что вы так реагируете, я тоже после стандартного "копия верна, ФИО, дата" стараюсь в скобках писать для какой организации оставлены копии. И в электронном виде рисую. Не помню , как с Альфой, но пока никто ничего не говорил, главное, чтобы это было на свободном месте.

и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах
ну а что... не повредит
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:46

  Arien написав:
и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах
ну а что... не повредит

куда-то записываете или удаляете нафиг с концами?
Bosstone
 
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