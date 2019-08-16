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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:27
еще требуют написать ФИО и "согласно оригинала"
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:08
Re: Альфа-Банк
Закрыть текущий счет можно только в отделении?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:18
Кто в курсе, если через сайт Multiplex заказывать билеты в киношку - повышеных орехов насыпят?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:17
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Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:48
Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:27
Re: Альфа-Банк
что вы так реагируете, я тоже после стандартного "копия верна, ФИО, дата" стараюсь в скобках писать для какой организации оставлены копии. И в электронном виде рисую. Не помню , как с Альфой, но пока никто ничего не говорил, главное, чтобы это было на свободном месте.
и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах
ну а что... не повредит
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:46
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:44
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:46
Re: Альфа-Банк
Мнение касательно отделения, расположенном по адресу м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 13-22Н (в отделение подошёл в 17:15), у меня пока не изменилось. Ещё у меня молодой менеджер, поэтому проявляю терпение и ряд моментов я стараюсь в данном сообщении смягчить.
Платёжную карту не получилось мне получить из-за одного инцидента, но заявка пока открыта. Мне сообщили, что срок хранения платёжной карты в отделении составляет 14 дней
Пожалуйста, напомните девочкам в отделении, что у них информация устарела.
Я не могу написать на фотокопиях паспорта и ИНН назначение их предоставления, но почему мне сказали на них написать:
Одно можно (хоть и не по правилам), а другое нельзя.
У клиента есть ли возможность, взять проекты данных документов домой для изучения?
Договір про банківське обслуговування фізичних осіб (Публічна пропозиція), полные условия "Кредитна картка «Максимум»" и дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" я на сайте нашёл, а вот остальные нет.
Кстати, в некоторых документах текст трудночитаемый (особенно "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения"). Плохо, что в ч. 7 ст. 9 Закона Украины «О потребительском кредитовании» требование к размеру шрифта относиться только к паспорту потребительского кредита.
А теперь сам инцидент.
Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.
В контакт-центре мне сообщили, что для платёжной карты «Максимум» программы страхования обязательны, но в полных условиях "Кредитна картка «Максимум»" от від 13.06.2019 этой информации я не нашёл. Инфу нашёл в дебрях -- дополнение к договору № 4 "Кредитні картки", раздел IV "Параметри продуктів Кредитні картки фізичних осіб".
Но в то же время вторая часть п. 3.4.46 дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" гласит:
"Клієнт має право добровільно укласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток та/або Договір страхування фінансових ризиків для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування)".
При этом в п. 4.3.20 "Договір про банківське обслуговування фізичних осіб", что банк имеет право:
"Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті та/або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку та/або страхування фінансових ризиків, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк."
Это не нарушает ст. 55 Закона Украины “Про банки і банківську діяльність”: "Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг."? Также во втором разделе "Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом"
ps Прошу извинить за простыню, но я хочу оформить платёжную карту без страховки и пользоваться ну не пару месяцев. Указанные здесь замечания я в первую очередь изложил, чтобы вы смогли провести работу на ошибками.
pps Через чат в МАБ (с 20:00 по 21:00) подал заявку на невозможность получить карту без страховки (заняло целый час общение, при этом так и старались убедить взять страховку).
Общаться через чат не удобно (ИМХО), лучше переведите общение через боты в Telegram, Viber, Facebook, да и сотрудники не заинтересованы во внимании.
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