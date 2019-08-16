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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7479748074817482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:21

  adamsmittttt написав:Спасибо большое, что помогли решить мою проблему!


  Alfa_Bank написав:
Получила, взяла в работу.

Обращайтесь :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:27

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:И ещё момент. При передачи фотокопий страниц паспорта и ИНН я хотел бы на них указать ручкой для чего их передаю, например, "Для відкриття поточного рахунку в Банку з випуском платіжної картки типу MasterCard World Debit у тарифній пропозиції «Максимум»" — отказа от менеджера последовать не должно?

В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.

еще требуют написать ФИО и "согласно оригинала"
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:08

Re: Альфа-Банк

Закрыть текущий счет можно только в отделении?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:18

Кто в курсе, если через сайт Multiplex заказывать билеты в киношку - повышеных орехов насыпят?
П.С. Орехи за 3×8 по Gpay выплачивают после 12.09?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:17

Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:48

  Stringer написав:
  M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.

Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.

Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:27

Re: Альфа-Банк

что вы так реагируете, я тоже после стандартного "копия верна, ФИО, дата" стараюсь в скобках писать для какой организации оставлены копии. И в электронном виде рисую. Не помню , как с Альфой, но пока никто ничего не говорил, главное, чтобы это было на свободном месте.

и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах
ну а что... не повредит
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:46

  Arien написав:
и cvv корректором зарисовываю на свежеполученных картах
ну а что... не повредит

куда-то записываете или удаляете нафиг с концами?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:44

  Bosstone написав:куда-то записываете


или да, и прежде, чем зарисовать, предваряя след. вопрос :wink:
у меня для удобства по всем банкам созданы файлы с информацией по картам и параметры доступа к е-банкингу.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:46

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...с отделением доработаем)
Мнение касательно отделения, расположенном по адресу м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 13-22Н (в отделение подошёл в 17:15), у меня пока не изменилось. Ещё у меня молодой менеджер, поэтому проявляю терпение и ряд моментов я стараюсь в данном сообщении смягчить.

  Alfa_Bank написав:- В отделении готовая карта хранится 90 дней.
Платёжную карту не получилось мне получить из-за одного инцидента, но заявка пока открыта. Мне сообщили, что срок хранения платёжной карты в отделении составляет 14 дней :!:
Пожалуйста, напомните девочкам в отделении, что у них информация устарела.

  Alfa_Bank написав:В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
Я не могу написать на фотокопиях паспорта и ИНН назначение их предоставления, но почему мне сказали на них написать:
  mephala написав:еще требуют написать ФИО...
Одно можно (хоть и не по правилам), а другое нельзя. :?:

  Alfa_Bank написав:Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту...
У клиента есть ли возможность, взять проекты данных документов домой для изучения?
Договір про банківське обслуговування фізичних осіб (Публічна пропозиція), полные условия "Кредитна картка «Максимум»" и дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" я на сайте нашёл, а вот остальные нет.
Кстати, в некоторых документах текст трудночитаемый (особенно "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения"). :evil: Плохо, что в ч. 7 ст. 9 Закона Украины «О потребительском кредитовании» требование к размеру шрифта относиться только к паспорту потребительского кредита.


А теперь сам инцидент.
Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.

В контакт-центре мне сообщили, что для платёжной карты «Максимум» программы страхования обязательны, но в полных условиях "Кредитна картка «Максимум»" от від 13.06.2019 этой информации я не нашёл. Инфу нашёл в дебрях -- дополнение к договору № 4 "Кредитні картки", раздел IV "Параметри продуктів Кредитні картки фізичних осіб".

Но в то же время вторая часть п. 3.4.46 дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" гласит:
"Клієнт має право добровільно укласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток та/або Договір страхування фінансових ризиків для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування)".
При этом в п. 4.3.20 "Договір про банківське обслуговування фізичних осіб", что банк имеет право:
"Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті та/або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку та/або страхування фінансових ризиків, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк."
Это не нарушает ст. 55 Закона Украины “Про банки і банківську діяльність”: "Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг."? Также во втором разделе "Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом" https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59627 тоже обращают внимание на ст. 55 и страховка тоже к нему относится.


ps Прошу извинить за простыню, но я хочу оформить платёжную карту без страховки и пользоваться ну не пару месяцев. Указанные здесь замечания я в первую очередь изложил, чтобы вы смогли провести работу на ошибками.

pps Через чат в МАБ (с 20:00 по 21:00) подал заявку на невозможность получить карту без страховки (заняло целый час :!: общение, при этом так и старались убедить взять страховку).
Общаться через чат не удобно (ИМХО), лучше переведите общение через боты в Telegram, Viber, Facebook, да и сотрудники не заинтересованы во внимании.
MASolomko
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