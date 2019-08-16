MASolomko
а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?
З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:22
MASolomko
а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?
З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:44
Нові депо % із понеділка
вроді валюта ще вниз
по Єуро вообще печалька..
0,75 % річних!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:47
сейчас нет бонуса за МАБ. только бонус за овер 8К в валюте или 250К по грн.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56
вообще то на одном листе все страховки. этого не знаете зато уже надцатую страницу гоните волну? как то странно. вы вообще клиент алки?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:08
mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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