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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7480748174827483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:22

MASolomko

а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?

З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:44

Нові депо % із понеділка
https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf

вроді валюта ще вниз

по Єуро вообще печалька..
0,75 % річних!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:47

  lubopytnaya написав:Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?

сейчас нет бонуса за МАБ. только бонус за овер 8К в валюте или 250К по грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56

  uaprofi написав:MASolomko

а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?

З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ

вообще то на одном листе все страховки. этого не знаете зато уже надцатую страницу гоните волну? как то странно. вы вообще клиент алки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:08

mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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