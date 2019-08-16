MASolomko
а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?
З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:22
MASolomko
а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?
З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:44
Нові депо % із понеділка
вроді валюта ще вниз
по Єуро вообще печалька..
0,75 % річних!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:47
сейчас нет бонуса за МАБ. только бонус за овер 8К в валюте или 250К по грн.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56
вообще то на одном листе все страховки. этого не знаете зато уже надцатую страницу гоните волну? как то странно. вы вообще клиент алки?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:08
mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:05
У вас все люди со здравым смыслом "агенты"?
Алла вполне лояльно и безконфликтно позволяет отключить все страховки, причем это практика большинства местных алловодов.
Вы уже на пару с еще одним товарищем раздуваете тут теорию заговора.
Побыстрее бы закрыли уже эти карты
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28
Всё правильно!!! Вы уже стали задумываться. и это хорошо.
Вы задумывались - почему бывает литр воды стоит дороже литра бензина?
Пиво - стои дешевле воды!
Почему Алла берёт депо меньше чем под 20%, а выдаёт кредитные карты под 39,9%
Нас заставляют покупать то, что нам не нужно.
Нас обманывают и пытаются нажиться! Всучивая страховки и скрывая их наличие.
Их волнуют только деньги. «Просто бизнес, ничего личного».
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:34
На днях забирал в канцелярии суда решение по дтп, видел там такого взъерошенного чувачка, который пытался впихнуть в окошко написанный от руки документ с криками: "Завтра это будет в прокуратуре!!!!"
В общем местный сумасшедший, ежедневно пишущий заявления о правонарушениях.
Юапрофи случайно не сумчанин?
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44
Возможно у Вас просто предрассудки на счёт взъерошенности,
а может Вы просто не задумывались какие именно обстоятельства побудили человека выглядеть именно так, каким Вы его увидели.
и чем собственно документ написанный от руки отличается от напечатанного?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:50
знатоки Аллы, а подскажите мне коль Вы ещё не спите:
Вот сходил в атб взял 3 бутылки коньяка - вышло больше штуки...
когда алла мне их переведёт в рассрочку?
и смогу ли я эту рассрочку досрочно прекратить и закрыть карту, если расчётная дата у меня 5 число?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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