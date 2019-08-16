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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7480748174827483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:22

MASolomko

а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?

З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:44

Нові депо % із понеділка
https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf

вроді валюта ще вниз

по Єуро вообще печалька..
0,75 % річних!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:47

  lubopytnaya написав:Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?

сейчас нет бонуса за МАБ. только бонус за овер 8К в валюте или 250К по грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:56

  uaprofi написав:MASolomko

а какой тип страхования они Вам предлагали подписать? сколько договоров (листиков)?

З.Ы.
мне предлагалось только один - "от финансовых рисков" с плавающим платежом который зависит от размера КЛ

вообще то на одном листе все страховки. этого не знаете зато уже надцатую страницу гоните волну? как то странно. вы вообще клиент алки?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:08

mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:05

  uaprofi написав:mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте :lol:

У вас все люди со здравым смыслом "агенты"?
Алла вполне лояльно и безконфликтно позволяет отключить все страховки, причем это практика большинства местных алловодов.

Вы уже на пару с еще одним товарищем раздуваете тут теорию заговора.
Побыстрее бы закрыли уже эти карты :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28

  curiousobro написав:
  uaprofi написав:mephala, у меня чувство что Вы "агент под прикрытие" когда офпреда нет на месте :lol:

У вас все люди со здравым смыслом "агенты"?
Алла вполне лояльно и безконфликтно позволяет отключить все страховки, причем это практика большинства местных алловодов.

Вы уже на пару с еще одним товарищем раздуваете тут теорию заговора.
Побыстрее бы закрыли уже эти карты :)


Всё правильно!!! Вы уже стали задумываться. и это хорошо.
Вы задумывались - почему бывает литр воды стоит дороже литра бензина?
Пиво - стои дешевле воды!
Почему Алла берёт депо меньше чем под 20%, а выдаёт кредитные карты под 39,9%
Нас заставляют покупать то, что нам не нужно.
Нас обманывают и пытаются нажиться! Всучивая страховки и скрывая их наличие.
Их волнуют только деньги. «Просто бизнес, ничего личного».
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:34

На днях забирал в канцелярии суда решение по дтп, видел там такого взъерошенного чувачка, который пытался впихнуть в окошко написанный от руки документ с криками: "Завтра это будет в прокуратуре!!!!"

В общем местный сумасшедший, ежедневно пишущий заявления о правонарушениях.

Юапрофи случайно не сумчанин?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44

  WachtAmRhein написав:На днях забирал в канцелярии суда решение по дтп, видел там такого взъерошенного чувачка, который пытался впихнуть в окошко написанный от руки документ с криками: "Завтра это будет в прокуратуре!!!!"


Возможно у Вас просто предрассудки на счёт взъерошенности,
а может Вы просто не задумывались какие именно обстоятельства побудили человека выглядеть именно так, каким Вы его увидели.

и чем собственно документ написанный от руки отличается от напечатанного?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:50

знатоки Аллы, а подскажите мне коль Вы ещё не спите:
Вот сходил в атб взял 3 бутылки коньяка - вышло больше штуки...
когда алла мне их переведёт в рассрочку?
и смогу ли я эту рассрочку досрочно прекратить и закрыть карту, если расчётная дата у меня 5 число?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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