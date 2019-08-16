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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7481748274837484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 02:09

  uaprofi написав:знатоки Аллы, а подскажите мне коль Вы ещё не спите:
Вот сходил в атб взял 3 бутылки коньяка - вышло больше штуки...
когда алла мне их переведёт в рассрочку?
и смогу ли я эту рассрочку досрочно прекратить и закрыть карту, если расчётная дата у меня 5 число?


Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 16.11.11
Подякував: 655 раз.
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  #<1 ... 7481748274837484
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