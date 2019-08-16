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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 02:09
uaprofi написав:
знатоки Аллы, а подскажите мне коль Вы ещё не спите:
Вот сходил в атб взял 3 бутылки коньяка - вышло больше штуки...
когда алла мне их переведёт в рассрочку?
и смогу ли я эту рассрочку досрочно прекратить и закрыть карту, если расчётная дата у меня 5 число?
Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 05:04
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