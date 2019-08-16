Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 02:09
Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
Додано: Суб 17 сер, 2019 05:04
21,22,23 при открытии в отделении акция +50 орехов за депозит от 3 месяцев от 20т грн, 1,5 т $,€
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:01
А где можно почитать об этой акции?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:40
Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима и самого пластика ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.
Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю
|