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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7481748274837484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 02:09

  uaprofi написав:знатоки Аллы, а подскажите мне коль Вы ещё не спите:
Вот сходил в атб взял 3 бутылки коньяка - вышло больше штуки...
когда алла мне их переведёт в рассрочку?
и смогу ли я эту рассрочку досрочно прекратить и закрыть карту, если расчётная дата у меня 5 число?


Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 05:04

  lubopytnaya написав:Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?

21,22,23 при открытии в отделении акция +50 орехов за депозит от 3 месяцев от 20т грн, 1,5 т $,€
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:01

  vollena71 написав:
  lubopytnaya написав:Эти ставки по депозитам https://alfabank.ua/storage/files/alfab ... 786800.pdf одинаковые при открытии депозита в МАБ и в отделении?

21,22,23 при открытии в отделении акция +50 орехов за депозит от 3 месяцев от 20т грн, 1,5 т $,€

А где можно почитать об этой акции?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:40

Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.

Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:07

  mustbe написав:Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.

Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю

Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД.
Можна подати заявку на перехід в через теплу лінію, можна у відділенні.
Шукай адекватного "мальчика".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:10

[quote="4726462:IMPRINTER"][quote="4726460:Andrew75"][quote="4725839:Flamingo"][b]Andrew75[/b]
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль[/quote]
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?[/quote]

у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.[/quote]
Вот такой ответ на мой вопрос про отпечаток:
[quote]ol_zy, добрый день. Проверили информацию. Ваш телефон не поддерживает необходимое шифрование для корректной работы функции. Планируется исправление в будущем (по срокам пока не известно).[/quote]
При этом ранее все работало, в приложениях тас, а24, p24,... и ряде других все работает. По-моему какая-то слабая отмазка.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:21

  Кочевник написав:Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД

РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
mustbe
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  #<1 ... 7481748274837484
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