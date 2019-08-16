Додано: Суб 17 сер, 2019 09:10

[quote="4726462:IMPRINTER"][quote="4726460:Andrew75"][quote="4725839:Flamingo"][b]Andrew75[/b]

То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль[/quote]

Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?[/quote]



у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.[/quote]

Вот такой ответ на мой вопрос про отпечаток:

[quote]ol_zy, добрый день. Проверили информацию. Ваш телефон не поддерживает необходимое шифрование для корректной работы функции. Планируется исправление в будущем (по срокам пока не известно).[/quote]

При этом ранее все работало, в приложениях тас, а24, p24,... и ряде других все работает. По-моему какая-то слабая отмазка.

Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7