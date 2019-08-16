Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 02:09
Алла сама не переведет, только смску пришлет с предложением рассрочки.
Додано: Суб 17 сер, 2019 05:04
21,22,23 при открытии в отделении акция +50 орехов за депозит от 3 месяцев от 20т грн, 1,5 т $,€
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:01
А где можно почитать об этой акции?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:40
Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.
Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю
Додано: Суб 17 сер, 2019 09:07
Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД.
Можна подати заявку на перехід в через теплу лінію, можна у відділенні.
Шукай адекватного "мальчика".
Додано: Суб 17 сер, 2019 09:10
[quote="4726462:IMPRINTER"][quote="4726460:Andrew75"][quote="4725839:Flamingo"][b]Andrew75[/b]
То что нужно часто - кинул во второе пространство - все работает, а совсем редко используемое - оставил так - ввожу пароль[/quote]
Попробовал по Вашему совету поставить Альфу на второе пространство, но все равно, на втором пространстве отпечаток пальца не работает. У Вас корректно на втором пространстве работает отпечаток пальца в приложении Альфы?[/quote]
у меня и обычный клон аллы стал криво работать -не пускает даже по паролю.[/quote]
Вот такой ответ на мой вопрос про отпечаток:
[quote]ol_zy, добрый день. Проверили информацию. Ваш телефон не поддерживает необходимое шифрование для корректной работы функции. Планируется исправление в будущем (по срокам пока не известно).[/quote]
При этом ранее все работало, в приложениях тас, а24, p24,... и ряде других все работает. По-моему какая-то слабая отмазка.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Суб 17 сер, 2019 10:21
РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
Горячка должна принять заяву ? Или в отделение топать ?
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:12
неинтересная акция. сколько там прибавка на тех процентах от 20К. так - один пшик.
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:29
в валюте по краткосрочным, за исключением 3 мес, ставки меньше чем в ощаде
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
Все зберігається. Якщо не шкода РКО, можеш не виводити. Я подавав на теплу лінію, все прийняли.
|