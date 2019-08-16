ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54
девочка в отделении проинформировала
думаю, что в понедельник будет оповещение и по другим каналам.
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