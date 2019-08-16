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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7482748374847485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

  mustbe написав:
  Кочевник написав:Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД

РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
Горячка должна принять заяву ? Или в отделение топать ?

ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54

  Oktawa написав:
А где можно почитать об этой акции?

девочка в отделении проинформировала
думаю, что в понедельник будет оповещение и по другим каналам.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:02

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.

Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.

Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.

Некорректно выразился - чтобы не платить абонку 60 грн, до рд все задолженности нужно погасить, погасив их до рд вы уже никак на эти покупки рассрочку не оформите. Заплатить абонку и оформить рассрочку на покупки прошлого рп не пробовал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:09

Re: Альфа-Банк

У всех деньги с депозита на карту не пришли?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07

  Kevin написав:У всех деньги с депозита на карту не пришли?

% на карту пришли
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:16

  Kalgan написав:
  Kevin написав:У всех деньги с депозита на карту не пришли?

% на карту пришли


После 14.00 деньги появились. Скорее всего был какой-то массовый сбой.
Kevin
 
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