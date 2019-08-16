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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
mustbe написав: Кочевник написав:
Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД
РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
Горячка должна принять заяву ? Или в отделение топать ?
ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
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mephala
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Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54
Oktawa написав:
А где можно почитать об этой акции?
девочка в отделении проинформировала
думаю, что в понедельник будет оповещение и по другим каналам.
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vollena71
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:02
M-Audio написав: Stringer написав: M-Audio написав:
Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.
Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
Некорректно выразился - чтобы не платить абонку 60 грн, до рд все задолженности нужно погасить, погасив их до рд вы уже никак на эти покупки рассрочку не оформите. Заплатить абонку и оформить рассрочку на покупки прошлого рп не пробовал
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:09
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
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Kevin
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07
Kevin написав:
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
% на карту пришли
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Kalgan
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:16
Kalgan написав: Kevin написав:
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
% на карту пришли
После 14.00 деньги появились. Скорее всего был какой-то массовый сбой.
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Kevin
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Суб 17 сер, 2019 01:07
ol_zy
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