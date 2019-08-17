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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7482748374847485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

  mustbe написав:
  Кочевник написав:Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД

РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
Горячка должна принять заяву ? Или в отделение топать ?

ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54

  Oktawa написав:
А где можно почитать об этой акции?

девочка в отделении проинформировала
думаю, что в понедельник будет оповещение и по другим каналам.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:02

  M-Audio написав:
  Stringer написав:
  M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.

Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.

Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.

Некорректно выразился - чтобы не платить абонку 60 грн, до рд все задолженности нужно погасить, погасив их до рд вы уже никак на эти покупки рассрочку не оформите. Заплатить абонку и оформить рассрочку на покупки прошлого рп не пробовал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:09

Re: Альфа-Банк

У всех деньги с депозита на карту не пришли?
Kevin
 
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07

  Kevin написав:У всех деньги с депозита на карту не пришли?

% на карту пришли
Kalgan
 
Повідомлень: 76
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:16

  Kalgan написав:
  Kevin написав:У всех деньги с депозита на карту не пришли?

% на карту пришли


После 14.00 деньги появились. Скорее всего был какой-то массовый сбой.
Kevin
 
Повідомлень: 216
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 23:38

  adamsmittttt написав:УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо

сбросьте логин (наверное через горячку можно, я через манагера сбрасывал) и пойдет этот спам.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 23:44

  vpchelko написав:Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?

нет.
нет. (во всяком случае не заметил по двум ИНН)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлень: 5415
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 559 раз.
 
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  #<1 ... 7482748374847485
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