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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
mustbe написав: Кочевник написав:
Так, зараз можливо міняти без закриття. Перехід на новий тариф відбудеться після РД
РД, КЛ и рассрочки - сохранятся ?
Гасить карту в 0 не надо ?
Горячка должна принять заяву ? Или в отделение топать ?
ниче гасить не нужно
просто после РД у вас вступит в силу нужный тариф и все.
только не помню поменяют ли пластик в обязательном порядке.
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mephala
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Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54
Oktawa написав:
А где можно почитать об этой акции?
девочка в отделении проинформировала
думаю, что в понедельник будет оповещение и по другим каналам.
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vollena71
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:02
M-Audio написав: Stringer написав: M-Audio написав:
Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.
Нет, это работает немного не так.
1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
Некорректно выразился - чтобы не платить абонку 60 грн, до рд все задолженности нужно погасить, погасив их до рд вы уже никак на эти покупки рассрочку не оформите. Заплатить абонку и оформить рассрочку на покупки прошлого рп не пробовал
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Stringer
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:09
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
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Kevin
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07
Kevin написав:
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
% на карту пришли
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Kalgan
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:16
Kalgan написав: Kevin написав:
У всех деньги с депозита на карту не пришли?
% на карту пришли
После 14.00 деньги появились. Скорее всего был какой-то массовый сбой.
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Kevin
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Додано: Суб 17 сер, 2019 23:38
adamsmittttt написав:
УВ. Представитель банка, прошу помочь с решением проблемы - не приходят на электронную почту уведомления о входе в интернет-банкинг ( ни браузерная версия, ни мобильное приложение ). Почта указана верно и не менялась.
Заранее спасибо
сбросьте логин (наверное через горячку можно, я через манагера сбрасывал) и пойдет этот спам.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Суб 17 сер, 2019 23:44
vpchelko написав:
Вопрос тем, кто пользуется кредиткой максимум:
обязательна ли страховка от финансовых рисков? Влияет ли она на размер кредитного лимита?
нет.
нет. (во всяком случае не заметил по двум ИНН)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:04
привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?
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Hack-Stock
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Додано: Нед 18 сер, 2019 14:14
Hack-Stock написав:
привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?
Ну пока курьер в Пн-Вт доедет до офиса с вашими бумагами, пока их там проверят -- норм
Но попробуйте сами, ток советую в опервремя эксперименты ставить
Еще нуна помнить, шо СМС-инфо автоматом может подключаться(номер почернеет в МАБе) до 11:00 сл. опердня. Поэтому я сам руцями подключаю Альфа-чек, сразу перевожу его на пуши и алга.
... делайте хоть что-нибудь!
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