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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:19
clientage написав: Hack-Stock написав:
привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?
Ну пока курьер в Пн-Вт доедет до офиса с вашими бумагами, пока их там проверят -- норм
Но попробуйте сами, ток советую в опервремя эксперименты ставить
Еще нуна помнить, шо СМС-инфо автоматом может подключаться(номер почернеет в МАБе) до 11:00 сл. опердня. Поэтому я сам руцями подключаю Альфа-чек, сразу перевожу его на пуши и алга.
за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:26
delete
Востаннє редагувалось uaprofi
в Нед 18 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:27
Hack-Stock написав: clientage написав: Hack-Stock написав:
привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?
Ну пока курьер в Пн-Вт доедет до офиса с вашими бумагами, пока их там проверят -- норм
Но попробуйте сами, ток советую в опервремя эксперименты ставить
Еще нуна помнить, шо СМС-инфо автоматом может подключаться(номер почернеет в МАБе) до 11:00 сл. опердня. Поэтому я сам руцями подключаю Альфа-чек, сразу перевожу его на пуши и алга.
за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
Шо-шоо? Спишут полюбэ в конце мес, даже если карту на полку положите сразу после активации.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:30
Hack-Stock написав:
за смс я спросил, сказала
, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
она случайно не сказала когда
с карты спишут первый платёж за страховку и в каком размере?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:34
uaprofi написав: Hack-Stock написав:
за смс я спросил, сказала
, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
она случайно не сказала когда
с карты спишут первый платёж за страховку и в каком размере?
да-да, Hack-Stock
, рекомендую за недельку до РД таки звякнуть на саппорт (через скайп) и отключить все страховки... ну если вы не фанат страхования. правда, прийдется выслушать 3х минутную лекцию про пользу страхования, но в конце обязательно поблагодарите лектора и скажите своё твёрдое НЕТ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:40
Hack-Stock написав:
за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
активация карты включает услугу смс оповещения. и не зависимо от того делали вы что то или нет за эту услугу придется платить. списывает плату по пакетным картам в начале месяца даже в минус.
есть простой способ избежать этой платы - после активации карты в мобайле перейдите на пуши.
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mephala
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