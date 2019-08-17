RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7483748474857486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:19

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?

Ну пока курьер в Пн-Вт доедет до офиса с вашими бумагами, пока их там проверят -- норм :)
Но попробуйте сами, ток советую в опервремя эксперименты ставить

Еще нуна помнить, шо СМС-инфо автоматом может подключаться(номер почернеет в МАБе) до 11:00 сл. опердня. Поэтому я сам руцями подключаю Альфа-чек, сразу перевожу его на пуши и алга.

за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте
Hack-Stock
 
Повідомлень: 229
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:26

delete
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 18 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 21.04.11
Подякував: 460 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:27

  Hack-Stock написав:
  clientage написав:
  Hack-Stock написав:привезла вчера курьер максимку, говорит ждать 2 рабочих дня пока активируют карту, типа самому нельзя активировать, это норма?

Ну пока курьер в Пн-Вт доедет до офиса с вашими бумагами, пока их там проверят -- норм :)
Но попробуйте сами, ток советую в опервремя эксперименты ставить

Еще нуна помнить, шо СМС-инфо автоматом может подключаться(номер почернеет в МАБе) до 11:00 сл. опердня. Поэтому я сам руцями подключаю Альфа-чек, сразу перевожу его на пуши и алга.

за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте

Шо-шоо? Спишут полюбэ в конце мес, даже если карту на полку положите сразу после активации.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28944
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:30

  Hack-Stock написав:за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте


она случайно не сказала когда с карты спишут первый платёж за страховку и в каком размере?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2942
З нами з: 21.04.11
Подякував: 460 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:34

  uaprofi написав:
  Hack-Stock написав:за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте


она случайно не сказала когда с карты спишут первый платёж за страховку и в каком размере?

да-да, Hack-Stock, рекомендую за недельку до РД таки звякнуть на саппорт (через скайп) и отключить все страховки... ну если вы не фанат страхования. правда, прийдется выслушать 3х минутную лекцию про пользу страхования, но в конце обязательно поблагодарите лектора и скажите своё твёрдое НЕТ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28944
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:40

  Hack-Stock написав:за смс я спросил, сказала, шо деньги за них спишут только после первой транзакции по карте

активация карты включает услугу смс оповещения. и не зависимо от того делали вы что то или нет за эту услугу придется платить. списывает плату по пакетным картам в начале месяца даже в минус.
есть простой способ избежать этой платы - после активации карты в мобайле перейдите на пуши.
mephala
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 07.04.14
Подякував: 67 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7483748474857486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3484, 3485, 3486
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34851 4305644
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 11:17
Stringer
ОТП БАНК 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6104 1395638
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 10:34
Goodman
А-Банк 1 ... 1317, 1318, 1319
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13188 1857239
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 06:29
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14439)
18.08.2019 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.