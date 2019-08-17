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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7484748574867487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:57

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:мне пару дней не давало привычное меню пуш/смс а только такое в альфочеке

Ну т.е. Алка вдрух потеряла ваше подключение Альфа-чека. Такое бывает у новой карты сразу после активации. В этом случае нуна включить сам Альфа-чек, по умолчанию он включается на СМС-инфо. А затем переключить его на пуши
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7484748574867487
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