Ну т.е. Алка вдрух потеряла ваше подключение Альфа-чека. Такое бывает у новой карты сразу после активации. В этом случае нуна включить сам Альфа-чек, по умолчанию он включается на СМС-инфо. А затем переключить его на пуши
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Додано: Нед 18 сер, 2019 20:57
Re: Альфа-Банк
Ну т.е. Алка вдрух потеряла ваше подключение Альфа-чека. Такое бывает у новой карты сразу после активации. В этом случае нуна включить сам Альфа-чек, по умолчанию он включается на СМС-инфо. А затем переключить его на пуши
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 18 сер, 2019 22:47
в изначальной версии так и было - альфа чек врубался сразу после подписания кред договора. но когда он был бесплатен это никого не полновало.
с переходом на платный варик пошла лавина не довольных клиентов - типа карту получил ниче с ней не далал а уже должен. потому перешли на схему если карту активировал значит уже решил юзать. хотя ХЗ - может еще раз алгоритм переделали и теперь после первой операции действительно врубается. то только офпред точку может поставить.
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