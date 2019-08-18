MASolomko написав:

Alfa_Bank написав: ...с отделением доработаем) ...с отделением доработаем)

Alfa_Bank написав: - В отделении готовая карта хранится 90 дней. - В отделении готовая карта хранится 90 дней.

Alfa_Bank написав: В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них. В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.

mephala написав: еще требуют написать ФИО... еще требуют написать ФИО...

Alfa_Bank написав: Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту... Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту...

Мнение касательно отделения, расположенном по адресу м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 13-22Н (в отделение подошёл в 17:15), у меня пока не изменилось. Ещё у меня молодой менеджер, поэтому проявляю терпение и ряд моментов я стараюсь в данном сообщении смягчить.Платёжную карту не получилось мне получить из-за одного инцидента, но заявка пока открыта. Мне сообщили, что срок хранения платёжной карты в отделении составляет 14 днейПожалуйста, напомните девочкам в отделении, что у них информация устарела.Я не могу написать на фотокопиях паспорта и ИНН назначение их предоставления, но почему мне сказали на них написать:Одно можно (хоть и не по правилам), а другое нельзя.У клиента есть ли возможность, взять проекты данных документов домой для изучения?Договір про банківське обслуговування фізичних осіб (Публічна пропозиція), полные условия "Кредитна картка «Максимум»" и дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" я на сайте нашёл, а вот остальные нет.Кстати, в некоторых документах текст трудночитаемый (особенно "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения").Плохо, что в ч. 7 ст. 9 Закона Украины «О потребительском кредитовании» требование к размеру шрифта относиться только к паспорту потребительского кредита.А теперь сам инцидент.Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.В контакт-центре мне сообщили, что для платёжной карты «Максимум» программы страхования обязательны, но в полных условиях "Кредитна картка «Максимум»" от від 13.06.2019 этой информации я не нашёл. Инфу нашёл в дебрях -- дополнение к договору № 4 "Кредитні картки", раздел IV "Параметри продуктів Кредитні картки фізичних осіб".Но в то же время вторая часть п. 3.4.46 дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" гласит:"Клієнт має правоукласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток та/або Договір страхування фінансових ризиків для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування)".При этом в п. 4.3.20 "Договір про банківське обслуговування фізичних осіб", что банк имеет право:"Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті та/або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку та/або страхування фінансових ризиків, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк."Это не нарушает ст. 55 Закона Украины “Про банки і банківську діяльність”: "Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг."? Также во втором разделе "Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом"тоже обращают внимание на ст. 55 и страховка тоже к нему относится.ps Прошу извинить за простыню, но я хочу оформить платёжную карту без страховки и пользоваться ну не пару месяцев. Указанные здесь замечания я в первую очередь изложил, чтобы вы смогли провести работу на ошибками.pps Через чат в МАБ (с 20:00 по 21:00) подал заявку на невозможность получить карту без страховки (заняло целый часобщение, при этом так и старались убедить взять страховку).Общаться через чат не удобно (ИМХО), лучше переведите общение через боты в Telegram, Viber, Facebook, да и сотрудники не заинтересованы во внимании.