Мизантрóп написав:мне пару дней не давало привычное меню пуш/смс а только такое в альфочеке
Ну т.е. Алка вдрух потеряла ваше подключение Альфа-чека. Такое бывает у новой карты сразу после активации. В этом случае нуна включить сам Альфа-чек, по умолчанию он включается на СМС-инфо. А затем переключить его на пуши
ну транзакции здеся не причОм, делайте или не делайте их скока хотите тут хлавное ахтивация и РД!! вот после аХтивации (а по некоторым сведениям -- даже после подписания креддоговора!) до РД нуна успеть перейти на пуши или вааще отключить Альфа-чек заявой в отделении А дефачке прювет передайте, хай переписывает конспект ещё раз
в изначальной версии так и было - альфа чек врубался сразу после подписания кред договора. но когда он был бесплатен это никого не полновало. с переходом на платный варик пошла лавина не довольных клиентов - типа карту получил ниче с ней не далал а уже должен. потому перешли на схему если карту активировал значит уже решил юзать. хотя ХЗ - может еще раз алгоритм переделали и теперь после первой операции действительно врубается. то только офпред точку может поставить.
ну транзакции здеся не причОм, делайте или не делайте их скока хотите тут хлавное ахтивация и РД!! вот после аХтивации (а по некоторым сведениям -- даже после подписания креддоговора!) до РД нуна успеть перейти на пуши или вааще отключить Альфа-чек заявой в отделении А дефачке прювет передайте, хай переписывает конспект ещё раз
в изначальной версии так и было - альфа чек врубался сразу после подписания кред договора. но когда он был бесплатен это никого не полновало. с переходом на платный варик пошла лавина не довольных клиентов - типа карту получил ниче с ней не далал а уже должен. потому перешли на схему если карту активировал значит уже решил юзать. хотя ХЗ - может еще раз алгоритм переделали и теперь после первой операции действительно врубается. то только офпред точку может поставить.
Доброе утро. Как правило, Альфа-Чек по кредитным картам списывается при условии, что карта активирована либо есть операции по счету. Рекомендую после получения карты, перейти на пуш, если не желаете оплачивать услугу.
lov2108 написав:Кто в курсе, если через сайт Multiplex заказывать билеты в киношку - повышеных орехов насыпят? П.С. Орехи за 3×8 по Gpay выплачивают после 12.09?
lov2108, доброе утро. В офиц.условиях акции указано - Умови діють виключно за оплату білетів у касах кінотеатрів Multiplex та на офіціальному сайті http://www.multiplex.ua. Выплата по 3х8 - бонусы будут начислены на бонусный счет клиента на протяжении 7-ми рабочих дней после окончания каждого этапа Акции.
M-Audio написав:Исходные данные такие: расчетная дата - 20 число. По всем предложенным рассрочкам есть время "на подумать" до разных дат, но все позже 20-го августа.
Нет, это работает немного не так. 1. Если на поведённые покупки вы не оформите рассрочку в этот рп, то вы ее уже не оформите никогда.
Это звучит довольно странно, учитывая, что в каждом СМС с предложением рассрочки есть конкретная дата, до которой это предложение можно принять. И в моем случае указанный срок уже позже расчетной даты. Придётся просить помощи представителя.
M-Audio, доброе утро. Подтвердить оформление рассрочки после РД можно, если до РД вы не погасите эти покупки (в предложении указана граничная дата такой возможности). Но учитывайте, что в данном случае, сумма покупок будет включена в сумму для льготного периода и не изменится после перевода в рассрочку.
Alfa_Bank написав:Доброе утро. Как правило, Альфа-Чек по кредитным картам списывается при условии, что карта активирована либо есть операции по счету. Рекомендую после получения карты, перейти на пуш, если не желаете оплачивать услугу.
Вот это ваше "как правило" сильно засмущало. А есть исключения из правил? И как могут быть операции по счету но карта не активирована? Или этот вариант срабатывает при перевыпуске карты когда новая еще не активировалась а ей в период уже провелись операции что ли? Потому что для новой карты я не понимаю как можно сделать операции без активации карты...
Мнение касательно отделения, расположенном по адресу м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 13-22Н (в отделение подошёл в 17:15), у меня пока не изменилось. Ещё у меня молодой менеджер, поэтому проявляю терпение и ряд моментов я стараюсь в данном сообщении смягчить.
Alfa_Bank написав:- В отделении готовая карта хранится 90 дней.
Платёжную карту не получилось мне получить из-за одного инцидента, но заявка пока открыта. Мне сообщили, что срок хранения платёжной карты в отделении составляет 14 дней Пожалуйста, напомните девочкам в отделении, что у них информация устарела.
Alfa_Bank написав:В банке есть правила визирования таких документов, согласно которых, клиент может поставить только дату и подпись на них.
Я не могу написать на фотокопиях паспорта и ИНН назначение их предоставления, но почему мне сказали на них написать:
mephala написав:еще требуют написать ФИО...
Одно можно (хоть и не по правилам), а другое нельзя.
Alfa_Bank написав:Документы при подписании договора на КК: Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения, дополнение к Договору, Оферта и Акцепт на открытие счета, Договор страхования, Паспорт споживчого кредиту...
У клиента есть ли возможность, взять проекты данных документов домой для изучения? Договір про банківське обслуговування фізичних осіб (Публічна пропозиція), полные условия "Кредитна картка «Максимум»" и дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" я на сайте нашёл, а вот остальные нет. Кстати, в некоторых документах текст трудночитаемый (особенно "Анкета-Заявление об акцепте Публичного предложения"). Плохо, что в ч. 7 ст. 9 Закона Украины «О потребительском кредитовании» требование к размеру шрифта относиться только к паспорту потребительского кредита.
А теперь сам инцидент. Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.
В контакт-центре мне сообщили, что для платёжной карты «Максимум» программы страхования обязательны, но в полных условиях "Кредитна картка «Максимум»" от від 13.06.2019 этой информации я не нашёл. Инфу нашёл в дебрях -- дополнение к договору № 4 "Кредитні картки", раздел IV "Параметри продуктів Кредитні картки фізичних осіб".
Но в то же время вторая часть п. 3.4.46 дополнение к договору № 4 "Кредитні картки" гласит: "Клієнт має право добровільно укласти Договір добровільного страхування від нещасних випадків та добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби для держателів платіжних карток та/або Договір страхування фінансових ризиків для держателів платіжних карток (надалі – Договір страхування)". При этом в п. 4.3.20 "Договір про банківське обслуговування фізичних осіб", что банк имеет право: "Вимагати від Клієнта укладення Договору страхування відносно страхування ризиків щодо смерті та/або встановлення інвалідності першої або другої групи Позичальника в результаті нещасного випадку та/або страхування фінансових ризиків, єдиним вигодонабувачем за яким є Банк." Это не нарушает ст. 55 Закона Украины “Про банки і банківську діяльність”: "Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг."? Также во втором разделе "Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом" https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59627 тоже обращают внимание на ст. 55 и страховка тоже к нему относится.
ps Прошу извинить за простыню, но я хочу оформить платёжную карту без страховки и пользоваться ну не пару месяцев. Указанные здесь замечания я в первую очередь изложил, чтобы вы смогли провести работу на ошибками.
pps Через чат в МАБ (с 20:00 по 21:00) подал заявку на невозможность получить карту без страховки (заняло целый час общение, при этом так и старались убедить взять страховку). Общаться через чат не удобно (ИМХО), лучше переведите общение через боты в Telegram, Viber, Facebook, да и сотрудники не заинтересованы во внимании.
Добрый день. Комментарии о визите отправила в отделение для рассмотрения. Ознакомиться с документами вы можете при подписании в отделении банка, домой они не выдаются. По страховке напишу чуть позже.
Alfa_Bank написав:Доброе утро. Как правило, Альфа-Чек по кредитным картам списывается при условии, что карта активирована либо есть операции по счету. Рекомендую после получения карты, перейти на пуш, если не желаете оплачивать услугу.
Вот это ваше "как правило" сильно засмущало. А есть исключения из правил? И как могут быть операции по счету но карта не активирована? Или этот вариант срабатывает при перевыпуске карты когда новая еще не активировалась а ей в период уже провелись операции что ли? Потому что для новой карты я не понимаю как можно сделать операции без активации карты...
Счет у карты активен, поэтому ее можно, например, пополнять по номеру счета; снимать средства по заявлению; получать зп (если это зарплатка) совершать валютообмен (если у вас фаст-кард).