RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7485748674877488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:30

Re: Альфа-Банк

А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 231
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:33

  Hack-Stock написав:А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?

нет
curiousobro
 
Повідомлень: 2252
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7485748674877488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6106 1395876
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 23:32
V2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3484, 3485, 3486
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34852 4306069
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 23:17
Lost
А-Банк 1 ... 1317, 1318, 1319
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13188 1857496
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 06:29
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14473)
19.08.2019 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.