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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:30
А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:33
Hack-Stock написав:
А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
нет
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curiousobro
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