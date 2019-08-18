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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:30
А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:33
Hack-Stock написав:
А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
нет
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curiousobro
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:46
Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:56
Hack-Stock написав:
Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?
а эт читааали?
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:02
Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:07
clientage написав: Hack-Stock написав:
Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?
а эт читааали?
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399
Пропустил, спасибо.
А что с орехами, в приложении, пишет, что только с 1 числа смогу выбрать категории, т.е. в этом месяце пролёт? Или позже появится?
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Hack-Stock
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:08
Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель
![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!
А почему вы сУмЛеваетесь? Я вам даже больше скажу если вы в этом месяце в кешью выбрали "Железнодорожные билеты", то с каждой поездки на метро вы ещё и по 48 копеек орехов до конца этого месяца будете получать
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:10
Hack-Stock написав: clientage написав: Hack-Stock написав:
Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?
а эт читааали?
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399
Пропустил, спасибо.
А что с орехами, в приложении, пишет, что только с 1 числа смогу выбрать категории, т.е. в этом месяце пролёт? Или позже появится?
Программа кешью активируется где-то на 3-4 день после активации карты
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:13
Flamingo написав:
Программа кешью активируется где-то на 3-4 день после активации карты
Спасибо.
Ооочень долго всё тут, карту делали неделю, потом 2 выходных ждал пока доки мои отвезут в офис, теперь еще 3-4 дня ждать активации орехов.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:16
Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
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velvet
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