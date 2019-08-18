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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7486748774887489>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:30

Re: Альфа-Банк

А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:33

  Hack-Stock написав:А если включить смс подтверждения входа в my.alfabank, за них тоже будет списываться абонплата?

нет
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:46

Re: Альфа-Банк

Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:56

  Hack-Stock написав:Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?

а эт читааали? :lol:
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:02

Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:07

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?

а эт читааали? :lol:
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399

Пропустил, спасибо.
А что с орехами, в приложении, пишет, что только с 1 числа смогу выбрать категории, т.е. в этом месяце пролёт? Или позже появится?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:08

  Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!

А почему вы сУмЛеваетесь? Я вам даже больше скажу если вы в этом месяце в кешью выбрали "Железнодорожные билеты", то с каждой поездки на метро вы ещё и по 48 копеек орехов до конца этого месяца будете получать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:10

  Hack-Stock написав:
  clientage написав:
  Hack-Stock написав:Карту активировал только что, альфа-чек пишет статус - отключено, он позже сам включится или мне включить его самому и потом в моб приложении перейти на пуш?
И страховку можно звонить сразу отключать или они её начнут видеть не сразу в системе?

а эт читааали? :lol:
см. viewtopic.php?p=4728302#p4728302
см. viewtopic.php?p=4728399#p4728399

Пропустил, спасибо.
А что с орехами, в приложении, пишет, что только с 1 числа смогу выбрать категории, т.е. в этом месяце пролёт? Или позже появится?

Программа кешью активируется где-то на 3-4 день после активации карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:13

  Flamingo написав:Программа кешью активируется где-то на 3-4 день после активации карты

Спасибо.
Ооочень долго всё тут, карту делали неделю, потом 2 выходных ждал пока доки мои отвезут в офис, теперь еще 3-4 дня ждать активации орехов.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:16

Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
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velvet
 
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