Додано: Пон 19 сер, 2019 10:02

Уважаемый [b]представитель![/b]

Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?

Спасибо!

+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Промо-код: DNVFS7A