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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:34
Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель
![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!
Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:39
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель
![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!
Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
... а МСС у киевского метрополитена 4111
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45
velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:53
MASolomko написав:
А теперь сам инцидент.
Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.
MASolomko, страховка является обязательной услугой для кредитной карты. Договор необходимо подписать. Отказаться от страховки можно после оформления карты через Контакт-центр.
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