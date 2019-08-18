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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7486748774887489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:34

  Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!

Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:39

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!

Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.

... а МСС у киевского метрополитена 4111
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45

  velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет

velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:53

  MASolomko написав:А теперь сам инцидент.
Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.

MASolomko, страховка является обязательной услугой для кредитной карты. Договор необходимо подписать. Отказаться от страховки можно после оформления карты через Контакт-центр.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:15

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет

velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.

спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней...
Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:36

  velvet написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Alfa_Bank
почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет

velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.

спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней...
Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.

Отлично. Предложение о смс-рассылке внесу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:45

Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.Зображення
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:01

  Олег1964 написав:Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.Зображення

Олег1964, добрый день. Некоторые акции действительно разрабатываются под определенную категорию клиентом, на это влияет много факторов :?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:05

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b]
Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?
Спасибо!

Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.

... а МСС у киевского метрополитена 4111

Так вот примерно это я и хотела выяснить у уважаемого представителя, задавая этот вопрос: 1) участвует ли этот МСС в программе (знаю, сейчас пошлют рыться, а лень :mrgreen: ); 2) от 8 грн. - это значит включая 8 грн., а не 8,01, например?
Flamingo, Вы просто сделали мой день! Я действительно в этом месяце выбрала жд билеты, но вот как-то не соотнесла метро с жд транспортом! Даже обидно теперь, что редко езжу в метро :mrgreen:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:10

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.Зображення

Олег1964, добрый день. Некоторые акции действительно разрабатываются под определенную категорию клиентом, на это влияет много факторов :?

А мне кажется, что все акции должны быть доступны для всех клиентов банка. Так справедливо и нет дискриминации. :wink:
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