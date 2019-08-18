Додано: Пон 19 сер, 2019 12:05

Flamingo написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав: Уважаемый [b]представитель![/b]

Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?

Спасибо! ![/b]Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов?Спасибо!

Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно. Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.

... а МСС у киевского метрополитена 4111 ... а МСС у киевского метрополитена 4111

Так вот примерно это я и хотела выяснить у уважаемого представителя, задавая этот вопрос: 1) участвует ли этот МСС в программе (знаю, сейчас пошлют рыться, а лень); 2) от 8 грн. - это значит8 грн., а не 8,01, например?, Вы просто сделали мой день! Я действительно в этом месяце выбрала жд билеты, но вот как-то не соотнесла метро с жд транспортом! Даже обидно теперь, что редко езжу в метро