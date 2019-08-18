Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b] Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов? Спасибо!
Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b] Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов? Спасибо!
Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
velvet написав:Alfa_Bank почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
MASolomko написав:А теперь сам инцидент. Я отказался подписывать договор страхования (документы по программе страхования держателей). Менеджер без этого договора отказалась выдать карту, типа программа не пропускает и всё.
MASolomko, страховка является обязательной услугой для кредитной карты. Договор необходимо подписать. Отказаться от страховки можно после оформления карты через Контакт-центр.
velvet написав:Alfa_Bank почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней... Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.
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velvet написав:Alfa_Bank почему нет какого-либо уведомления о смене персонального менеджера? я контакт-центру озвучиваю ФИО того, что у меня был, а оказывается мне его сменили, а данных кто это у меня нет
velvet, добрый день. Если назначен новый менеджер, он должен перезвонить клиенту, представиться и дать свои контакты для связи. Направила инфо на отделение, разберутся и перезвонят вам.
спасибо, перезвонили, а может можно реализовать автоматическую рассылку о смене менеджера, это эффективней... Отдельное спасибо, что переместили банкомат с кеш-ин в зону 24 отделения и теперь можно пополнять карту в нерабочее время.
Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.
Олег1964 написав:Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.
Олег1964, добрый день. Некоторые акции действительно разрабатываются под определенную категорию клиентом, на это влияет много факторов
Annet_ написав:Уважаемый [b]представитель![/b] Подскажите, пожалуйста, если по акции оплаты телефоном с получением 100 бонусов кеш`ю совершить три поездки в метро по 8 грн каждая, оплатив телефоном, этого будет достаточно для получения бонусов? Спасибо!
Annet_, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то будет достаточно.
... а МСС у киевского метрополитена 4111
Так вот примерно это я и хотела выяснить у уважаемого представителя, задавая этот вопрос: 1) участвует ли этот МСС в программе (знаю, сейчас пошлют рыться, а лень ); 2) от 8 грн. - это значит включая 8 грн., а не 8,01, например? Flamingo, Вы просто сделали мой день! Я действительно в этом месяце выбрала жд билеты, но вот как-то не соотнесла метро с жд транспортом! Даже обидно теперь, что редко езжу в метро
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Олег1964 написав:Alfa_Bank Вопрос по поводу акционных предложений. Племянник по ссылке открыл карту Максимум. Так у него список действующих акционных предложений поболее, чем у меня - кино и глуско. Дискриминация дедов, получается.
Олег1964, добрый день. Некоторые акции действительно разрабатываются под определенную категорию клиентом, на это влияет много факторов
А мне кажется, что все акции должны быть доступны для всех клиентов банка. Так справедливо и нет дискриминации.