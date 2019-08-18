Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:57
Олег1964 ну хотеть не вредно ) но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков. что бы подсадить так сказать. бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.
mephala
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:10
mephala написав: Олег1964
ну хотеть не вредно )
но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков.
что бы подсадить так сказать.
бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.
Этому дала, этому дала, а этому не дала!
https://www.youtube.com/watch?v=qRAt6clQ5DA
Олег1964
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:30
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
ivankydr
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05
ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12
Alfa_Bank написав: ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Думаю это невозможно - человек только сегодня зарегистрировался
Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16
Alfa_Bank написав: ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Если в ЛС не получится написать, можно сюда -
info_client@alfabank.kiev.ua
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6911
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 587 раз.
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