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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7488748974907491>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:57

Олег1964
ну хотеть не вредно )
но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков.
что бы подсадить так сказать.
бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:10

  mephala написав:Олег1964
ну хотеть не вредно )
но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков.
что бы подсадить так сказать.
бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.

Этому дала, этому дала, а этому не дала! :)
https://www.youtube.com/watch?v=qRAt6clQ5DA
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:30

Не могу активировать карту

Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
ivankydr
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05

  ivankydr написав:Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь

Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12

  Alfa_Bank написав:
  ivankydr написав:Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь

Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.

Думаю это невозможно - человек только сегодня зарегистрировался
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16

  Alfa_Bank написав:
  ivankydr написав:Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь

Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.

Если в ЛС не получится написать, можно сюда - info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:17

Re: Альфа-Банк

это точно! и даже не могу ответить на личное сообщение
ivankydr
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:43

  ivankydr написав:Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь

Если получили ток на выходных или седня, то ждите еще +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:36

  ivankydr написав:Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь

Вам надо ждать смс или сообщение в вайбер, что пора активировать карту, только после этого сможете
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:41

Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...

Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?

Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.
mustbe
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